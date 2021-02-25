Зоозащитники Кабардино-Балкарии взяли под опеку бесхозных лошадей

Это семь скакунов английской породы. С сентября прошлого года по доброй воле за ними ухаживали сотрудники Республиканского ипподрома. Теперь подключились специалисты организации «Четыре лапы».

«Из этих 7 лошадей двое более или менее в приличном состоянии, один в ужасном ещё состоянии, его ещё долго придётся приводить в порядок. Так как они породистые, они восстанавливаются очень медленно. Нам сказали, что восстановление их займёт до полугода», — рассказывает руководитель организации Юлия Долгополая.

Лошади нуждаются в заботе ветеринара, а также в усиленном питании. Каждый день требуются сено, овес и отруби. Животные также будут рады яблокам и моркови: это не только их любимое лакомство, но и источник витаминов. Желающие помочь скакунам могут обратиться в организацию «Четыре лапы».