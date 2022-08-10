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Зону катания на курорте "Эльбрус" к 2030 году планируют расширить втрое

Зону катания на курорте "Эльбрус" к 2030 году планируют расширить втрое

10.08.2022 | 14:56
Комплексное развитие горнолыжной и гостиничной инфраструктуры запланировано на горном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщают в пресс-службе АО "Кавказ.РФ". Планируется, что зона катания к 2030 году расширится с имеющихся сегодня 17 км трасс до 47 км, а число мест размещения вырастет с 900 до 4200. В пресс службе отметили, что "Эльбрус" благодаря ледникам, которые позволяют кататься даже в июле, а также новым трассам и развивающейся инфраструктуре сможет до 2030 года привлекать 1,12 млн туристов в год вместо 391 тыс. в 2021 году. Горнолыжный курорт располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников. Напомним, что в 2021 году АО "Курорты Северного Кавказа" , АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и АО "Курорт Эльбрус" завершили процесс объединения, на их базе был создан единый институт развития Северного Кавказа, который затем был переименован в "Кавказ.РФ". Основным его акционером является государство в лице Минэкономразвития РФ.
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