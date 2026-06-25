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Зона отдыха на улице Ватутина победила в онлайн‑голосовании за благоустройство

Зона отдыха на улице Ватутина победила в онлайн‑голосовании за благоустройство

25.06.2026 | 14:00
Зона отдыха на улице Ватутина одержала победу в онлайн голосовании за объекты благоустройства. Создают и обновляют общественные пространства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Напомним, с 21 апреля по 12 июня по всей стране проходило шестое всероссийское голосование, в рамках которого жители выбирали объекты для благоустройства. Определяли, какие парки, скверы и набережные получат новую жизнь в 2027 году. В столице республики выбирали между несколькими объектами, но с большим отрывом победила площадка на улице Ватутина. Тамерлан Башиев живет в одном из соседних домов с рождения. Говорит: они с друзьями постоянно играют в футбол и давно мечтают о современном поле с качественным покрытием. Территорию полностью преобразят: обустроят игровые и спортивные зоны, смонтируют освещение, установят парковую мебель. В этом году горожане могли скорректировать дизайн-проект сквера. Такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» – программа запущена по поручению Президента России, чтобы жители напрямую влияли на облик своих городов. За этим результатом – работа волонтеров. Активисты обзванивали знакомых, обходили квартиры и помогали соседям голосовать онлайн. Итоги подвели в полночь 12-го июня, и новость о победе жители близлежащих домов встретили как общий праздник. В Кабардино-Балкарии онлайн-голосование охватило 11 муниципалитетов. На выбор выставили 25 общественных пространств, свое мнение высказали почти 75 тысяч человек. В список победителей, помимо Нальчика, вошли набережная в Баксане, привокзальная площадь в Прохладном, Аллея здоровья в Тереке и пешеходная зона в Чегеме. Прямо сейчас по итогам прошлогоднего отбора в регионе уже обновляют восемь объектов. Их общая стоимость превышает полмиллиарда рублей. А всего в планах на текущий строительный сезон – благоустройство 35 масштабных территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».   https://t.me/vestikbr
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