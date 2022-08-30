Зона катания на Эльбрусе увеличится почти втрое

Зона катания на Эльбрусе в ближайшие годы увеличится почти втрое. К этому уже сделаны первые шаги, сообщили в компании “Кавказ.РФ”.
Речь идет о планах на период до 2030-го. Сейчас можно кататься на трассах протяженностью 17 километров. Когда завершат программу комплексного развития инфраструктуры, их длина составит 47 километров.
Увеличение возможно благодаря особенностям местности, говорят специалисты: для любителей отдохнуть высоко в горах адаптируют ледники. И это к тому же позволит лыжникам спускаться по склонам даже в июле. Ну а к началу предстоящего зимнего сезона здесь планируют запустить первые шесть километров новых трасс.
В компании “Кавказ.РФ” рассчитывают, что в конце нынешнего десятилетия курорт “Эльбрус” сможет принимать свыше миллиона туристов в год – в три раза больше, чем сейчас.
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