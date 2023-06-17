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Зольский район отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО

Зольский район отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО

17.06.2023 | 10:27
И.о. главы администрации района Руслан Гятов встретился с военнослужащими, прибывшими в отпуск. От имени жителей района он передал землякам партию гуманитарной помощи. Рслан Хашимович поблагодарил ребят за службу Родине и всех неравнодушных жителей, оказывающих регулярную поддержку бойцам. «Сейчас как никогда важно быть вместе, сплотиться ради победы. Удачи вам, ребята. Мы всегда готовы помочь», – подчеркнул он. В свою очередь, военнослужащие выразили слова благодарности руководству района и всем жителям. «Огромное спасибо за помощь, отзывчивость и чуткость. Вы поддерживаете нас с первого дня специальной операции. Сегодня вы собрали для нас даже больше, чем нам было сейчас необходимо. Вместе ещё раз мы напоминаем всему миру, что для нас чужой беды не бывает, что мы своих не бросаем. Победа обязательно будет за нами», - заверили ребята. В составе гуманитарного груза - автомобиль «Нива», генераторы, тепловизоры, бинокль, рация, а кроме того - предметы первой необходимости и продукты питания.
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