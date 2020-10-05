«Золотая осень-2020» пройдет в онлайн-формате

В нынешнем году выставку проведут виртуально. Посетители смогут осмотреть экспозицию на интернет-платформе золотаяосень2020.рф. Свой стенд там развернет и Кабардино-Балкария. В рамках форума запланировали насыщенную деловую программу. Она также пройдет в дистанционном режиме. Это позволит неограниченному числу посетителей присоединиться к дискуссиям. «Золотую осень» приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Выставка традиционно продемонстрирует лучшие достижения отрасли. Здесь же награждают отличившихся работников. Завершится проект этого года седьмого октября.