Знаменитые нейрохирурги Виктор Лукьянчиков и Виталий Киселев сегодня в Нальчике дали мастер-класс для своих коллег из Кабардино-Балкарии. Они провели в Республиканской клинической больнице несколько высокотехнологичных операций — 2019.08.08

Медики работали в Региональном сосудистом центре. Одному из пациентов сделали стентирование сонной артерии. Врач федерального центра нейрохирургии из Новосибирска Виталий Киселев провел её под местным наркозом для того, чтобы оперативно отреагировать на осложнения. У второго пациента диагностировали аневризму сосудов головного мозга. Оперировали малоинвазивным способом- без разрезов. Такие уникальные хирургические вмешательства в РКБ пока проводятся редко. И молодые врачи, ассистировавшие знаменитым специалистам, получили неоценимый опыт. В сосудистом центре сегодня провели пять таких сложных операций. В процессе применялось нейронавигационное оборудование. В Кабардино-Балкарию врачи из крупных федеральных центров в последнее время приезжают довольно часто. Расширенный материал из Республиканской клинической больницы смотрите в наших следующих выпусках.