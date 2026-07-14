Знаменательная дата: 90 лет назад родился Михаил Мамхегов

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Мамхегова. Советский и российский государственный деятель, он внес значительный вклад в развитие экономики и культуры республики.
Многие годы занимал ключевые посты в руководстве региона. С 1988 по 1991-й возглавлял Совет министров Кабардино-Балкарской АССР. Михаил Мамхегов родился в Тереке. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». Трудовую деятельность начинал на Малокабардинской ремонтно-технической станции, после работал главным инженером-механиком колхоза «Красный Терек».
В январе 1965-го Михаила Мамхегова избрали вторым секретарем Терского райкома КПСС, а спустя полтора года 30-летнего, но уже опытного и талантливого специалиста сельскохозяйственного производства назначили председателем Кабардино-Балкарского республиканского объединения «Сельхозтехника».
Работая в «Сельхозтехнике», Мамхегов проявил себя как талантливый организатор и руководитель. Приобретенный опыт хозяйственной деятельности стал прочной основой для его дальнейшей деятельности на ответственных партийных и государственных должностях. Значительный след он оставил и в истории города Прохладного.
Он активно вел и общественно-политическую работу. На протяжении нескольких десятилетий избирался депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР. Входил в состав Центрального комитета Компартии РСФСР. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями. Михаилу Мамхегову присвоены звания почетного гражданина Нальчика и Терека.
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