Знакомство с российским Кавказом продолжается. Это – уже второй по счету межвузовский молодежный форум с одноименным названием — 2019.04.01





40 студентов из семнадцати стран несколько дней знакомились с местными традициями и обычаями. Изучали культуру и пробовали национальные блюда. Сегодня они зачитывают свои эссе, делятся впечатлениями о республике. Болгария, Китай и Швейцария. Что общего у них с Кабардино- Балкарией? О форуме, его целях и перспективах говорят организаторы. В проекте могут участвовать студенты разных факультетов и специальностей- международные отношения, менеджмент, сервис и туризм. Одна из главных целей –вернуть позитивное восприятие Северного Кавказа.