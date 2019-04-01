Знакомство с российским Кавказом продолжается. Это – уже второй по счету межвузовский молодежный форум с одноименным названием — 2019.04.01


40 студентов из семнадцати стран несколько дней знакомились с местными традициями и обычаями. Изучали культуру и пробовали национальные блюда. Сегодня они зачитывают свои эссе, делятся впечатлениями о республике. Болгария, Китай и Швейцария. Что общего у них с Кабардино- Балкарией? О форуме, его целях и перспективах говорят организаторы. В проекте могут участвовать студенты разных факультетов и специальностей- международные отношения, менеджмент, сервис и туризм. Одна из главных целей –вернуть позитивное восприятие Северного Кавказа.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.04.01

— Депутатхэмрэ студентхэмрэ я зэ1ущ1э.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.04.01

— Казбек Коков республиканы 100-жыллыгъыны байрамын хазырларыкъ къурау комитетни жыйылыуун ётдюргенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.01

— В эти минуты проходит Встреча с участниками молодежного форума «Знакомство с российским Кавказом»

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