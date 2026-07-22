Знак признания для волонтеров: стартовал прием заявок на «Доброволец России»

Символ признания тех, кто отдает свой самый ценный ресурс – время, а его соискатели – главная движущая сила волонтерства… Открыт прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России».
Вручают его за вклад в добровольчество, героические поступки и развитие донорства. На сегодняшний день на платформе «Добро.рф» в единое движение объединились почти 10 миллионов человек. К волонтерскому сообществу присоединяются разные категории граждан: подростки, студенты, предприниматели, старшее поколение.
На получение нагрудного знака могут претендовать волонтеры, которые внесли значительный вклад в добровольческую деятельность и заработали 500 и более волонтерских часов на платформе за последние три года. Подать заявку также могут люди, совершившие героические поступки. Документы принимают по 19 августа.
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