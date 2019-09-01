«Журналисты за мир без насилия»… Конкурс под таким названием объявлен министерством культуры КБР — 2019.09.17





Направлен он на профилактику правонарушений. 4 номинации. На звание лучших могут претендовать работы, подготовленные на телевидении, радио, публикации в республиканских газетах и сети Интернет. Организаторы отмечают, что будут рассматриваться как отдельные материалы, так и тематические подборки. В каждом направлении конкурсная комиссия выберет по 3 победителя. Заявки принимаются до 30 сентября. Подробнее об условиях участия – на сайте Минкульта КБР.