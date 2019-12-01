Журналисты КБР почтили память коллег, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.





13 декабря в России — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Вспоминали об ушедших коллегах и в Нальчике. Журналисты радио, газет и телевидения, а также представители различных ведомств и общественные деятели возложили цветы к мемориальному камню, который в 2015 году был установлен на территории Телецентра. Сотрудники ГТРК «Кабардино-Балкария» говорили и о Казбеке Геккиеве – телеведущем, который трагически погиб в 2012-м году.

«Они с честью выполнили свой долг. Наша же задача помнить о них и рассказывать будущим поколениям, что истинный журналист – тот, который забывает про себя. Но помнит про людей» — Мухадин Кумахов, и.о. министра культуры КБР.