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Журналисты из Кабардино-Балкарии примут участие в пресс-конференции Владимира Путина

Журналисты из Кабардино-Балкарии примут участие в пресс-конференции Владимира Путина

23.12.2021 | 11:13
23 декабря в 12:00 часов по московскому времени состоится ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В этом году в Большой пресс-конференции примут участие 507 представителей федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Среди них – журналисты из Кабардино-Балкарской Республики. Это главный редактор РИА «Кабардино-Балкария» Азнор Аттаев и главный редактор газеты «Советская молодежь» Марина Ярославская. «Меньше 24 часов остается до ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая позволит не только подвести итоги уходящего года, но и наметить планы на будущее. Благодаря открытому разговору каждый из нас сможет узнать ответы на интересующие вопросы, а также сосредоточить свои усилия на эффективном развитии всех направлений жизнедеятельности во благо нашей страны и ее жителей», — рассказал Азнор Аттаев. Своим мнением о предстоящей пресс-конференции также поделилась Марина Ярославская: «Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина – это в своем роде срез наиболее серьезных и важных тем, которые люди адресуют через журналистов региональных и федеральных СМИ Президенту России. Это вопросы, затрагивающие многие направления. Большинство из них так или иначе связаны с коронавирусом, экономической ситуацией, социальной проблематикой. По многим аспектам, как и в прежние годы, будет обозначен путь, по которому страна будет двигаться дальше. Уверена, что вопросы коллеги готовят острые и актуальные, а ответы по ним прозвучат по существу». Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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