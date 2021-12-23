Журналистка Вероника Васина объяснила причину популярности пресс-конференций Президента

23 декабря в 12:00 глава государства проведет традиционную пресс-конференцию с представителями российских и иностранных СМИ. Встреча с журналистами состоится в столичном Манеже с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и пройдет вживую впервые с начала пандемии. Президент России Владимир Путин подведет итоги 2021 года и ответит на вопросы журналистов. Корреспондент газеты «Кабардино-Балкарская Правда» Вероника Васина, которая ранее уже принимала участие в пресс-конференции, отметила, что в прошлом году особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки населения — эта тема вызвала большой интерес со стороны населения. «Пандемия отчетливо показала, насколько мы все нужны друг другу, насколько каждый человек важен для страны. Социальная поддержка государства помогла многим людям сохранить приемлемый уровень жизни в сложное время, не отчаяться, обрести надежду на лучшее. Эта тема достаточно громко прозвучала на пресс-конференции с Президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Глава нашего государства отметил, что вместе мы действительно можем многое и нам необходимо объединяться. Думаю, многим хочется узнать о том, что планируется делать дальше, какие направления государственной политики станут приоритетными в следующем году», — рассказала корреспондент газеты «Кабардино-Балкарская Правда» Вероника Васина. Напомним, трансляцию пресс-конференции Президента можно посмотреть на главных федеральных каналах и YouTube-каналах, а также прослушать на радиостанциях.