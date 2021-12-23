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Журналист ГТРК «Кабардино-Балкария» Беслан Суйдимов рассказал, как проходит ежегодная пресс-конференция Президента

Журналист ГТРК «Кабардино-Балкария» Беслан Суйдимов рассказал, как проходит ежегодная пресс-конференция Президента

23.12.2021 | 11:13
23 декабря в 12:00 состоится традиционная встреча Президента России Владимира Путина с представителями российских и зарубежных СМИ. Руководитель страны подведет итоги уходящего года и ответит на ключевые вопросы журналистов о ситуации в стране и мире. Журналист ГТРК «Кабардино-Балкария» Беслан Суйдимов, который ранее принимал участие в пресс-конференции Президента России, отметил, что такие встречи дают возможность журналистам задать вопросы лично лидеру страны. «Я не раз участвовал в пресс-конференции главы государства и могу сказать, что атмосфера в зале располагает к конструктивному диалогу. Общение с представителями СМИ наверняка будет длиться не один час, и я думаю, что Президенту будут задавать вопросы, которые по-настоящему сегодня волнуют россиян. Самое интересное, что некоторые из этих вопросов решаются еще до завершения встречи, а подобные встречи, безусловно, говорят об открытости власти. Владимир Владимирович всегда готов ответить даже на самые неудобные вопросы как российских, так и иностранных журналистов. Как мы все знаем, ежегодно пресс-конференция Президента нашей страны становится главной новостью во всем мире», — рассказал Беслан Суйдимов. Посмотреть трансляцию пресс-конференции Президента можно на федеральных телеканалах, их сайтах в Интернете, а также на YouTube.
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