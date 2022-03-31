Жизням пострадавших от вспышки газовоздушной смеси в КБР ничего не угрожает 

В приемное отделение республиканской клинической больницы поступили трое пострадавших от хлопка бытового газа - один мужчина и две женщины, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. У пациентов диагностировали ожоги лица, верхних конечностей и дыхательных путей средней и легкой степеней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Одна из пострадавших от предложенной госпитализации отказалась, остальных направили в отделение термической травмы.

Вся необходимая помощь госпитализированным оказывается. Минздрав КБР держит ситуацию под контролем.