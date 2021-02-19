«Жизни и судьбы: ученики кабардино-горского реального училища» — так называется новая книга, которая вышла в свет в столице республики





Она приоткрывает неизвестные страницы истории второго десятилетия прошлого века. Историк Олег Опрышко собрал в своей книге биографии выпускников, которые получали среднее образование в этом училище. Десять лет исследователь работал в архивах Нальчика и Владикавказа… Учебное заведение построили в 1909-м. Через четыре года здесь обучались уже больше 200 человек.

На судьбы студентов повлияла Октябрьская революция. Само училище закрыли в 20-х годах прошлого века. Тираж книги «Жизни и судьбы» — 500 экземпляров. Она вышла в свет в издательстве Марии и Виктора Котляровых.