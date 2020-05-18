Животноводы КБР перешли на кормление скота по методу «зеленого конвейера»

В степной зоне Кабардино-Балкарии животноводы перешли на кормление скота по методу так называемого «зеленого конвейера», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства КБР.

Эта система поставки кормов, которая обеспечивает животных пропитанием в течение всего пастбищного сезона – с весны до поздней осени. Причем рацион составляют из различных видов растений, в зависимости от периода их созревания. В профильном ведомстве отмечают, что потребление корма из разнотравья увеличивает молочную продуктивность коров. Помимо этого, «зеленый конвейер» дает среднесуточный прирост живой массы у молодняка и увеличивает получение шерсти овец. Всего в хозяйствах республики сейчас около 270 тысяч голов крупного рогатого скота. Овец и коз – почти в полтора раза больше.