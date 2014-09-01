Животноводы КБР могут подать заявку на субсидию до 18 мая





Животноводы Кабардино-Балкарии могут подать в Минсельхоз заявку на субсидию. Если ее одобрят, деньги от государства компенсируют часть расходов при покупке или содержании племенного маточного поголовья скота. Можно также возместить часть затрат на содержание коров специализированных мясных пород. Все подробности сообщат в аграрном ведомстве. Информация есть также на его сайте. Документы на субсидии следует подать до 18-го мая. Сделать это можно в МФЦ либо направить их по почте. Напомню, что в нынешнем году на развитие различных Отраслей агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарии израсходуют больше двух миллиардов рублей. Об этом договорились региональный кабинет министров и федеральный Минсельхоз.