Животноводы КБР готовятся к пастбищному сезону

По данным регионального Минсельхоза, на луга могут отправить до 180 тысяч сельхозживотных.
На пастбищах обновляют инфраструктуру: где необходимо, ремонтируют линии электропередачи, восстанавливают участки дорог, готовят помещения для специалистов. Следить за поголовьем будут около тысячи животноводов и других работников.
В Кабардино-Балкарии общая площадь земель отгонного животноводства в горной местности превышает 140 тысяч гектаров. Сезон откроется в конце мая – начале июня. В этом году его решили продлить на две недели, и завершиться кампания должна в первой декаде ноября.
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