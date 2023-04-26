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Животноводы КБР готовятся к пастбищному сезону

Животноводы КБР готовятся к пастбищному сезону

26.04.2023 | 16:14
По данным регионального Минсельхоза, на луга могут отправить до 180 тысяч сельхозживотных. На пастбищах обновляют инфраструктуру: где необходимо, ремонтируют линии электропередачи, восстанавливают участки дорог, готовят помещения для специалистов. Следить за поголовьем будут около тысячи животноводов и других работников. В Кабардино-Балкарии общая площадь земель отгонного животноводства в горной местности превышает 140 тысяч гектаров. Сезон откроется в конце мая – начале июня. В этом году его решили продлить на две недели, и завершиться кампания должна в первой декаде ноября.   https://t.me/vestikbr
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