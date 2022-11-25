Жителям Херсонской области, прибывшим в КБР, предоставят социальные выплаты на покупку недвижимости

Жителям Херсонской области, прибывшим в Кабардино-Балкарию, предоставят социальные выплаты на покупку здесь недвижимости. Постановление об этом сегодня приняли на заседании кабинета министров республики.
Жители Херсонской области, которые захотят жить в нашем регионе, смогут подать заявления в МФЦ. Специалисты Многофункционального центра уже прошли подготовку и готовы работать с заявителями. Средства на реализацию постановления направят из Фонда развития территорий.
В целом правительство рассмотрело сегодня два десятка вопросов. Среди них – о доплатах работникам образования. Речь идет о поддержке представителей отрасли, о которой ранее заявил Глава республики Казбек Коков. С ноября этого года учителям станут выплачивать дополнительно по три тысячи рублей в месяц. Получателей – больше 11 с половиной тысяч.
На поддержку семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, до конца года направят еще 60 миллионов рублей, решили в кабинете министров. Утвердили и Программу дорожной деятельности республики на период вплоть до 27-го года. За это время должны привести в нормативное состояние не менее 85 процентов автотрасс регионального или межмуниципального значения.
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