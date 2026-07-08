Жителя Баксана осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Прокуратура г. Баксана Кабардино-Балкарской Республики поддержала государственное обвинение в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений).
В суде установлено, что в марте 2026 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществил звонок в Единую дежурнодиспетчерскую службу «112» и сообщил оператору несоответствующие действительности сведения о том, что в жилом доме в Чегемском районе заложена граната.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 2 месяца.
Кроме того, приговором суда удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, в размере более 5 тыс. рублей.
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