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Жителя Баксана осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Жителя Баксана осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

08.07.2026 | 14:25
Прокуратура г. Баксана Кабардино-Балкарской Республики поддержала государственное обвинение в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений). В суде установлено, что в марте 2026 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществил звонок в Единую дежурнодиспетчерскую службу «112» и сообщил оператору несоответствующие действительности сведения о том, что в жилом доме в Чегемском районе заложена граната. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 2 месяца. Кроме того, приговором суда удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, в размере более 5 тыс. рублей.   https://t.me/vestikbr
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