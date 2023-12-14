Жительница Прохладного Ольга Пластунова победила на седьмом конкурсе «Гимн России понятными словами»

Церемонию награждения провели в Москве. На смотр поступило несколько десятков тысяч заявок. Авторы – малыши, школьники, студенты и взрослые из всех регионов России, а также из Монголии, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии. Работы распределили по трем номинациям – «Текстово-графические презентации», «Авторские видеоролики и мультфильмы», а также «Видеоуроки». В итоге высшие места заняли 32 человека, том числе из Кабардино-Балкарии. Ольга Пластунова представила мультфильм на тему: «В чем мудрость народная?» … Конкурс проводит некоммерческая организация «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи». Он призван привлечь внимание к официальному государственному символу России и побудить детей к глубокому осмыслению содержания гимна своей Родины. Нынешнее состязание – уже седьмое по счету. Поддержку оказывает комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Центр – организатор еще нескольких конкурсов: международного – «Расскажи миру о своей Родине» и всероссийского – «Адмирал Федор Ушаков моими глазами». Участвовать в них может каждый желающий.