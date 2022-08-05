Жительница Нальчика своими руками создаёт украшения для придомовой территории

Цветы из пластика, вазоны из старых ведер и тазов, клумбы из камней. Жительница Хасаньи Наталья Бут создает своими руками удивительные предметы интерьера. Причем украшает она не только собственное жилище, но и улицу. Соленое тесто для Натальи Бут – это почти как бронза для скульптора. Сделать из него можно все что угодно, рассказывает мастер. Из такого материала она создает удивительные картины – портреты, натюрморты, пейзажи. Наталья родилась в Донецке, много лет прожила на севере, а когда вышла на пенсию, поселилась в Кабардино-Балкарии. Семья купила дом в одном из самых живописных уголков Хасаньи – на берегу реки Нартия – с прекрасным видом. Все это вдохновляет на творчество. Торговый работник по профессии, она нашла себя в искусстве обустройства быта. Цемент, бумага, дерево, пластик, яичная скорлупа. В ход идет буквально все. Наталья рассказывает, что, зная о ее увлечении, соседские дети приносят самые разные емкости и необычные коряги. Ну а главный помощник – дочь Дарья. Наталья Бут занимается таким творчеством уже 15 лет. Соседи и родственники создателя поделок уверены, что главная ее задача – давать вторую жизнь предметам, которые, казалось бы, исчерпали себя и нести красоту в мир.