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Жительница КБР мониторила СМИ в интересах зарубежных структур

Жительница КБР мониторила СМИ в интересах зарубежных структур

15.03.2023 | 11:10
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию деструктивной деятельности иностранных организаций установлена жительница республики, на возмездной основе осуществлявшая мониторинг средств массовой информации с последующим информированием зарубежной структуры в отношении общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе. Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике указанной гражданке объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».   https://t.me/vestikbr
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