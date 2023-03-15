Жительница КБР мониторила СМИ в интересах зарубежных структур

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию деструктивной деятельности иностранных организаций установлена жительница республики, на возмездной основе осуществлявшая мониторинг средств массовой информации с последующим информированием зарубежной структуры в отношении общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе.
Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике указанной гражданке объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
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