Жителю КБР грозит срок за повторный отказ от медосвидетельствования





Повторный отказ от медосвидетельствования за полгода Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Второго Чегема. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

В прошлую среду сотрудники автоинспекции остановили на дороге «Ладу Гранту». Водитель своим поведением привлек пристальное внимание стражей порядка: была нарушена речь, ощущался запах алкоголя. Мужчина даже пытался бежать, но был задержан. Пройти медицинское обследование отказался. В ходе проверки инспекторы выяснили, что в мае владелец авто уже допустил схожее нарушение, и ему запретили водить машину на срок полтора года. Плюс обязали заплатить штраф – 30 тысяч рублей. Но ни его, ни еще 11, которые были выписаны до этого, гражданин так и не погасил. Более того, водительское удостоверение в правоохранительные органы не сдал. За неподчинение требованиям сотрудников ГИБДД автомобилисту назначили шесть суток ареста. Теперь ему запрещено садиться за руль один год и семь месяцев. А уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».