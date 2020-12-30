Жителям КБР напомнили об опасности злоупотребления алкоголем в праздники

В преддверии Нового года в республиканском Минздраве решили напомнить жителям, чем опасно чрезмерное употребление алкоголя.

В ходе брифинга здесь отметили, что в праздники люди чаще получают травмы и ушибы – потому что чаще находятся под воздействием спиртных напитков. Об этом говорит многолетняя статистика. Увеличивается и риск возникновения ДТП с крайне тяжелыми последствиями, ведь пьяный водитель не в состоянии контролировать ситуацию на дороге. А если еще и гололед, то результат может оказаться плачевным.

«Так как мы знаем, что все корпоративы отменены, я уверен, что количество поступающих больных в алкогольном состоянии будет намного меньше. Если мы обычно принимаем в сутки первичных 50-60 больных. У нас в разы при гололеде, при снегопаде получается где-то 120-130 человек в сутки — это без первичных больных. У нас параллельно идет прием и плановых больных, но я думаю, что такого притока не будет», — говорит заведующий травматологическим пунктом РКБ Аслан Шевлоков.

Врачи еще раз обратились к жителям республики с просьбой не злоупотреблять спиртными напитками и, конечно, соблюдать осторожность.