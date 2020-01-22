Жителя Пятигорска, сбывавшего синтетические наркотики на территории нашей республики, задержали сотрудники Управления наркоконтроля МВД по КБР.

Операция проводилась совместно с бойцами отряда специального назначение «Гром». При задержании у подозреваемого изъяли наркотик, который в народе более известен как «соль».

Это же наркотическое средство общим весом три с половиной грамма нашли и в ходе обыска в доме задержанного в Пятигорске. Также на месте изъяты упаковочные материалы и электронные весы. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.