Жителя Кашхатау будут судить за вербовку в «ИГ»





Возможный срок заключения – до 15 лет… В региональном управлении Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Кашхатау. Его подозревают в вербовке граждан в запрещенную организацию.

По данным следствия, он вел агитацию в Черекском районе: призывал знакомых участвовать в замыслах международной организации, которую Верховный суд России признал террористической, и чья деятельность на территории нашей страны запрещена.

«Предлагал молодым людям, как и их знакомым выехать за пределы РФ, пересечь границу с Сирийской Арабской Республикой и принять участие в боевых действиях против правительственных войск. Он был задержан, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, где будет ожидать судебного рассмотрения», — сообщил Мурат Багов, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по КБР.

Уголовное дело вели сразу по трем статьям, в том числе за незаконное хранение и перевозку огнестрельного оружия. Все материалы направили в суд.