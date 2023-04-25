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Жители Тырныауза смогут выбрать общественные территории, которые благоустроят в 2024 году

Жители Тырныауза смогут выбрать общественные территории, которые благоустроят в 2024 году

25.04.2023 | 16:29
Жители страны выбирают общественные территории, которые благоустроят в следующем году. В Тырныаузе на голосование выставили две зоны. Хамид Батырбеков участвует в таком опросе впервые. Волонтеров он встретил в здании МФЦ – в Тырныаузе это одна из точек для голосования. Жителям рекомендуют выбрать общественную территорию в городе, которую благоустроят в будущем году. Среди предложенных на выбор – аллея на Эльбрусском проспекте от детской школы искусств до 35-го дома. По проекту здесь могут построить детскую площадку и создать систему освещения. Вторая конкурсная территория – нижняя часть улицы Кярова. В пешеходной зоне предложено уложить тротуарную плитку, установить фонари и скамейки. Какую территорию в итоге благоустроят, зависит от выбора жителей. Заявить о нем можно на сайте 07.gorodsreda.ru. Для этого нужна учетная запись на портале госуслуг. Собирать мнения граждан намерены до конца мая. В целом по Кабардино-Балкарии в голосовании участвуют восемь населенных пунктов. И на сегодня отдали свои голоса больше двух с половиной тысяч людей.   https://t.me/vestikbr
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