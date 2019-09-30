Жители Северного Кавказа более других россиян склонны к здоровому образу жизни — 2019.09.30





Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости. Уже третий год подряд неизменно в лидерах — Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах – регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. При составлении рейтинга учитывали около десятка показателей. В частности, потребление жителями табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, количество людей, занимающихся физкультурой. Анализировали, сколько граждан работают во вредных условиях… Исследователи отметили, что самая распространенная вредная привычка россиян – чрезмерное употребление спиртных напитков. Однако, по их данным, в стране растет число людей, занимающихся спортом, и одновременно снижается доля курящих.