Жители республики теперь смогут получать сертификаты на материнский капитал в электронной форме — 2019.09.17





Об этом сегодня сообщила пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по КБР. Для оформления документа в электронном виде необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте профильного ведомства или Портале госуслуг. Как и в случае с обычным сертификатом, далее необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Причем сделать это нужно будет только один раз, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Решение о предоставлении маткапитала будет автоматически направлено в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом туда поступит и электронный вариант, содержащий все необходимые сведения, говорится в сообщении.