Жители республики смогут оформить права на недвижимость в другом регионе, не выезжая из Кабардино-Балкарии





О подробностях нововведения рассказали в управлении Росреестра. Раньше для получения такой услуги нужно было обращаться в Кадастровую палату или МФЦ того региона, где находится имущество. Теперь для оформления его в собственность выезжать не потребуется. Можно будет обратиться в местные подразделения Многофункционального центра.

Список отделений МФЦ опубликуют на сайте управления Росреестра. Услуга станет доступной до конца марта.