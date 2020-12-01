Жители республики по-прежнему становятся жертвами дистанционных мошенников





В один из дней декабря на уловки преступников попались сразу семь граждан. В большинстве случаев схема одна и та же: аферист звонит жертве, представляется сотрудником банка и сообщает о сложностях со счетом. В ходе разговора у человека узнают реквизиты его карты. Стать жертвами дистанционных мошенников могут и те, кто размещает в интернете объявления о продаже каких-либо товаров. Под видом покупателей аферисты выясняют у продавца сведения для кражи его денег. В региональном МВД отмечают, что преступники находят доступ к базам данных различных ведомств и используют эту информацию в своих деяниях.

В МВД напоминают, что работники банковской сферы не обращаются по телефону к гражданам и не выясняют у них персональные данные либо реквизиты карт. Если вам все же позвонили с такими вопросами, нужно немедленно прекратить разговор, а после набрать официальный номер банка и самостоятельно выяснить все обстоятельства дела.