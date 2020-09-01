Жители Псыгансу будут обеспечены чистой питьевой водой





В одном из самых больших поселений Урванского района в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» начаты работы по бурению водозаборной скважины. На сегодняшний день в Псыгансу проживают свыше 6700 человек. Введение в строй данного объекта позволит бесперебойно обеспечивать качественной питьевой водой более 400 домовладений. Глубина скважины составит около 150 метров. Норматив выработки- 40 кубов в час.

В Псыгансу уже функционируют три скважины. Четвертая значительно улучшит ситуацию с водоснабжением. Полностью решить проблему позволит строительство в селе еще двух таких объектов в следующем году. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации.