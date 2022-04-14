Жители Прохладного присоединились к всероссийской акции «Подарок солдату»

В Прохладном местные жители организовали сбор помощи военнослужащим – выходцам из этого города, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Так прохладяне присоединились к всероссийской акции «Подарок солдату». Жители города собрали предметы первой необходимости, продукты, в том числе кондитерские изделия, а также питьевую воду. Все это передали в местную войсковУю часть для последующей отправки солдатам. Горожане отмечают, что таким образом они решили выразить моральную поддержку российским военнослужащим.