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Жители Прохладного активно поддерживают военнослужащих, участвующих в СВО

Жители Прохладного активно поддерживают военнослужащих, участвующих в СВО

24.03.2023 | 16:23
Жители Прохладного поддерживают военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Каждую неделю в зону СВО они отправляют гуманитарный груз: изготавливают предметы одежды, блиндажные свечи, а в эти дни приступили к созданию маскировочных сетей. И помощников у Виктории Панченко немало. Она сама - жена военнослужащего – одна из тех, кто создал производственную точку. Викторию поддержали единомышленники. В руках у них - сетка из нитей и лоскутов ткани. Исходный материал постепенно превращается в маскировочное укрытие. Необходимые материалы активисты покупают сами. Помогают и неравнодушные люди. В соцсетях создали группы - «Маскировочные сети» и «Окопные свечи» - их тоже изготавливали активисты из Прохладного. За считанные минуты лоскутки ткани в ловких руках мастериц обретают вторую жизнь. Наполнение ячеек соответствует времени года. Сейчас уходит больше зеленой ткани, но с вкраплениями других цветов. Такая сеть помогает слиться с окружающей средой.
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