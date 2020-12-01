Жители микрорайона «Южный» в Чегеме теперь могут безопасно пересекать трассу «Кавказ»





Рядом с многоэтажками появился пешеходный переход. Раньше, чтобы перейти дорогу и сесть в маршрутку, идущую в Нальчик, жители микрорайона должны были преодолеть примерно полкилометра. Некоторые нарушали правила, перебегали трассу прямо здесь же и перелезали через ограждения.

Граждане много раз обращались в различные инстанции с просьбой изменить ситуацию. Подключились активисты ОНФ. В результате переговоров барьеры на этом участке убрали, установили светофор и нанесли «зебру». А чтобы заехать на территорию микрорайона «Южный», автомобилистам тоже не надо делать крюк до Чегема. Оборудованы и съезды для машин. Работы выполнили представители Управления федеральных автодорог «Кавказ».