Жители Майского района принимают участие в голосовании по выбору территорий

Объект, за который отдаст голоса большинство жителей, реконструируют в 2024-м. Пока же идет сбор данных, в Майском благоустраивают сквер, который стал «лидером опроса» в прошлом году. А вот эта детская площадка уже является точкой притяжения для местных жителей. Ее также отремонтировали благодаря федеральному проекту по формированию комфортной городской среды.
С самого начала онлайн-голосования активно действуют на улицах Майского волонтеры – надежные помощники в проведении социально значимых акций. Сама процедура занимает несколько минут. При этом потребуется назвать номер своего мобильного телефона. Горожане проявляют высокую сознательность и активность.
В администрации муниципалитета уверены, что как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять направления ее развития. Проголосовать за тот или иной объект может каждый житель республики в возрасте от 14 лет.
В этом году в Кабардино-Балкарии на общественный выбор представили 16 территорий: два сквера в Нальчике, пешеходные зоны в Баксане, по два объекта в Прохладном и Нарткале. Также свои проекты обустройства знаковых мест представили Майский, Терек, Чегем и Тырныауз. Завершится сбор голосов 31 мая.
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