home
Главная
>
Новости
>
Жители КБР выбрали объекты благоустройства на 2024 год

Жители КБР выбрали объекты благоустройства на 2024 год

07.06.2023 | 21:50
В региональном Минстрое рассказали об итогах рейтингового голосования. Участвовали в нем больше 70-ти тысяч человек. Мнения собирали с середины апреля до конца мая. По итогам опроса определили по одному победителю в каждом из восьми муниципалитетов, жителям которых предложили сделать выбор. В городе Нальчике это сквер Свободы по улице Кешокова. В Тырныаузе это проспект Эльбрусский. В Нарткале - это сквер по улице Красная, в Тереке – это центральная площадь перед Центральной библиотекой, в Прохладном это центральная площадь, в Чегеме - это пешеходная зона, и в Баксане это получается у нас территория пешеходной зоны по улице Ленина. В Минстрое добавили, что люди голосовали достаточно активно: по сравнению с прошлым годом число участников увеличилось на 14 процентов. Напомним, что общественные пространства по всей стране обновляют благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных