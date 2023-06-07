Жители КБР выбрали объекты благоустройства на 2024 год

В региональном Минстрое рассказали об итогах рейтингового голосования.
Участвовали в нем больше 70-ти тысяч человек. Мнения собирали с середины апреля до конца мая. По итогам опроса определили по одному победителю в каждом из восьми муниципалитетов, жителям которых предложили сделать выбор.
В городе Нальчике это сквер Свободы по улице Кешокова. В Тырныаузе это проспект Эльбрусский. В Нарткале - это сквер по улице Красная, в Тереке – это центральная площадь перед Центральной библиотекой, в Прохладном это центральная площадь, в Чегеме - это пешеходная зона, и в Баксане это получается у нас территория пешеходной зоны по улице Ленина.
В Минстрое добавили, что люди голосовали достаточно активно: по сравнению с прошлым годом число участников увеличилось на 14 процентов. Напомним, что общественные пространства по всей стране обновляют благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
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