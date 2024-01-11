Жители КБР совершили восхождение на Курпские высоты

Сегодня жители Кабардино-Балкарии совершили восхождение к Курпским высотам, чтобы почтить память красноармейцев, которые пали в ожесточенных сражениях за республику. А перед этим в Инаркое у монумента павшим воинам провели торжественный митинг.
У этих ребят упорства хватает. Три километра прошли школьники, чтобы оказаться на Курпской высоте. И не только они. Студенты вузов, сотрудники военкоматов, представители общественной организации ветеранов «Боевое братство», единороссы и просто все желающие участвовали в восхождении.
Восхождение на Курпские высоты организовало региональное отделение ДОСААФ. Участники акции почтили память защитников Родины минутой молчания. Традиционно возложили цветы: здесь установлен обелиск в честь воинов, которые сложили головы, чтобы отстоять родную землю.
В итоге враг, который рвался к бакинской и грозненской нефти, был остановлен. Это стоило защитникам семи тысяч жизней... И сегодня же в Инаркое у монумента павшим воинам провели митинг.
После митинга представители ДОСААФ отметили грамотами заслуги юнармейцев.
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