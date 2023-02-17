Жители КБР собрали 20 тонн гуманитарного груза для пострадавших регионов Турции и Сирии

Это видео за несколько часов показали все телеканалы мира. На кадрах двенадцатилетний мальчик. Его спасли из-под завалов спустя 11 дней после землетрясения. По последним данным в Турции и Сирии погибли более 42 тысяч человек.
Сразу же после трагедии для пострадавших жители Кабардино-Балкарии начали активно собирать гуманитарную помощь.
Жители приносили одежду, продукты питания, предметы быта… Принимали их в Северо-Кавказском исламском институте, в других общественных организациях. Упаковывать вещи помогали добровольцы. Всего собрали примерно 20 тонн.
Машину с продуктами питания и одеждой для пострадавших уже отправили в Посольство Сирии в Москву. Сбор денежных средств продлили до 20 февраля. Затем их также передадут посольствам Турции и Сирии. На данный момент жители республики собрали 6 миллионов рублей.
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