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Жители КБР собрали 20 тонн гуманитарного груза для пострадавших регионов Турции и Сирии

Жители КБР собрали 20 тонн гуманитарного груза для пострадавших регионов Турции и Сирии

17.02.2023 | 16:22
Это видео за несколько часов показали все телеканалы мира. На кадрах двенадцатилетний мальчик. Его спасли из-под завалов спустя 11 дней после землетрясения. По последним данным в Турции и Сирии погибли более 42 тысяч человек. Сразу же после трагедии для пострадавших жители Кабардино-Балкарии начали активно собирать гуманитарную помощь. Жители приносили одежду, продукты питания, предметы быта… Принимали их в Северо-Кавказском исламском институте, в других общественных организациях. Упаковывать вещи помогали добровольцы. Всего собрали примерно 20 тонн. Машину с продуктами питания и одеждой для пострадавших уже отправили в Посольство Сирии в Москву. Сбор денежных средств продлили до 20 февраля. Затем их также передадут посольствам Турции и Сирии. На данный момент жители республики собрали 6 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr  
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