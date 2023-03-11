home
Главная
>
Новости
>
Жители КБР смогут сегодня принять участие в «Адыгэ диктанте»

Жители КБР смогут сегодня принять участие в «Адыгэ диктанте»

11.03.2023 | 09:26
Вместе с жителями Кабардино-Балкарии свои знания проверят адыги в более чем сорока российских регионах, а также в Турции, Иордании, Сирии и других странах, где компактно проживают представители этноса. Как сообщили в Международной черкесской ассоциации, площадки для написания диктанта созданы в школах, вузах, а также читальных залах. В Нальчике они откроются в КБГУ и Аграрном университете. Такую же возможность предоставит и Национальная библиотека. В диктанте могут принять участие все желающие независимо от возраста, национальности и уровня владения языком. Начало акции, напомню, сегодня в 12 часов.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных