Жители КБР смогут сегодня принять участие в «Адыгэ диктанте»

Вместе с жителями Кабардино-Балкарии свои знания проверят адыги в более чем сорока российских регионах, а также в Турции, Иордании, Сирии и других странах, где компактно проживают представители этноса.
Как сообщили в Международной черкесской ассоциации, площадки для написания диктанта созданы в школах, вузах, а также читальных залах. В Нальчике они откроются в КБГУ и Аграрном университете. Такую же возможность предоставит и Национальная библиотека.
В диктанте могут принять участие все желающие независимо от возраста, национальности и уровня владения языком. Начало акции, напомню, сегодня в 12 часов.
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