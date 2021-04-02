Жители КБР смогут проголосовать за благоустройство общественных территорий





Жители Кабардино-Балкарии смогут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в 22-м году. Это часть федерального проекта по формированию комфортной городской среды. От республики в голосовании участвуют Баксан, Майский, Прохладный, Тырныауз и Нальчик. Онлайн-опрос стартует 26-го апреля. Чтобы в нем участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте za.gorodsreda.ru, найти свой регион и ознакомиться с представленным списком. А результаты голосования объявят после 30-го мая.