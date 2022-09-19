Жители КБР приняли участие во всероссийском марафоне “Кросс нации-2022”

Кросс нации проводится с 2004 года. С каждым разом акция привлекает все большое количество любителей и мастеров. Основная цель забега – пропаганда здорового образа жизни и привлечение простых людей к занятиям физкультурой и спортом.
Акция на республиканском стадионе в Нальчике собрала более 500 человек. В профильном управлении столичной мэрии постарались создать максимальные условия для проведения спортивного праздника. В “Кроссе Нации” нет ограничений –участвуют все желающие. Для подготовленных – сложные дистанции, для остальных – попроще.
Десять дистанций – от 500 метров для младшеклассников и до 2 тысяч метров для мужчин. Профессиональные спортсмены, любители, учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, работающая молодёжь, люди в возрасте... Многие пришли просто поучаствовать, а кто-то – доказать, что не зря провел лето, готовясь к осенним стартам. Воспитанница школы спортивного многоборья Азиза Калабекова стала победительницей в забеге на 500 метров среди девочек.
На этой же дистанции среди мальчиков первым к финишу пришел Темир Цримов. Он тоже, умело продержавшись в группе лидеров, на последних метрах вырвался вперед.
“Кросс нации” – не просто спортивное мероприятие, а социально важное событие, подчеркивают организаторы. Люди приходят не только, чтобы состязаться в беге. Это еще и возможность побывать на свежем воздухе, пообщаться. Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты и медали от Минспорта России. Лучшим вручили памятные кубки.
Специалисты говорят, спортивный дух, действительно, творит чудеса. Здесь важно научиться получать удовольствие от процесса, потому что бег – это та дисциплина, которая создает атмосферу мыслей, наставляет на ведение здорового образа жизни. Кросс нации прошел во всех муниципалитетах республики.
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