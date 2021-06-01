Жители КБР приняли участие в Зелёном Марафоне Сбербанка





Жители Кабардино-Балкарии приняли участие в Зелёном Марафоне Сбербанка, который прошёл 5 июня в Атажукинском парке. В этом году организаторы вернулись к «зелёным» истокам, но в гораздо большем и более осознанном масштабе. Спортивный праздник начался с разминки. Все участники, пританцовывая, подготовились к стартам. В 2021 году мероприятие прошло под девизом: «Каждый шаг — это след. Какой след оставишь ты?» и приурочено к 180-летию Сбербанка. В этом году Зелёный Марафон особенно наполнен экологическим содержанием. Ведь только от нас зависит, на какой планете будут жить наши дети и внуки. И сегодня жители республики объединились, чтобы сделать несколько простых шагов, которые помогут сберечь природу и сделать наш город уютнее. Каждый участник Зелёного Марафона стал сопричастным к значимому делу и получил шанс изменить мир к лучшему. Батарейки, которые ежедневно используются в быту, нельзя просто выбрасывать в мусорное ведро. Они опасны для природы и здоровья людей. Поэтому жители республики собрали их для дальнейшей правильной утилизации. Сбербанк проводит Зелёный Марафон с 2012 года. Каждый год число его участников неизменно растёт. Это важный проект для всей страны. Причём не только спортивный, но и в первую очередь социальный.