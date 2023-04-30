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Жители КБР планируют отметить майские праздники на природе

Жители КБР планируют отметить майские праздники на природе

30.04.2023 | 10:21
Большие планы на майские выходные у семьи Дениса Шуматова. Туристы из Москвы ежегодно путешествуют по России. Этой весной решили полюбоваться красотами Кабардино-Балкарии. Семья Карпухиных из Тулы здесь также впервые. Скаковой сезон на нальчикском Ипподроме как раз стартует в мае. В этом году центр конного спорта столицы Кабардино-Балкарии на время станет главным ипподромом России. Свои состязания здесь будут проводить жокеи и скакуны, прописанные на Центральном московском ипподроме, пока на их площадке ведётся масштабная реконструкция. Первый в сезоне скаковой праздник в Нальчике состоится 1-го мая. Своими планами на предстоящие праздники поделились и местные жители. Напомним, что в этом году праздник Весны и Труда выпадает на понедельник. И после сокращённой трудовой недели россияне будут отдыхать ещё четыре дня подряд: с 6-го по 9-е мая.   https://t.me/vestikbr
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