Жители КБР планируют отметить майские праздники на природе

Глава КБР Казбек Коков подписал указ об установлении дополнительной ежегодной выплаты в размере 5 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны