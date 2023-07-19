Жители КБР отправили подарки в военный госпиталь во Владикавказе

Участники спецоперации, которые восстанавливаются в военном госпитале во Владикавказе, получили подарки из Кабардино-Балкарии. В соседний регион приехала целая делегация: представители Комитета семей воинов Отечества, школьники, их педагоги и родители.
Жители Кабардино-Балкарии передали хирургическому отделению госпиталя инвалидное кресло, а также матрас, на котором у человека не появляются пролежни.
Привезли также фрукты, овощи, сладости. Школьники пообщались с бойцами и поблагодарили их за подвиг.
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