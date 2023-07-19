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Жители КБР отправили подарки в военный госпиталь во Владикавказе

Жители КБР отправили подарки в военный госпиталь во Владикавказе

19.07.2023 | 15:48
Участники спецоперации, которые восстанавливаются в военном госпитале во Владикавказе, получили подарки из Кабардино-Балкарии. В соседний регион приехала целая делегация: представители Комитета семей воинов Отечества, школьники, их педагоги и родители. Жители Кабардино-Балкарии передали хирургическому отделению госпиталя инвалидное кресло, а также матрас, на котором у человека не появляются пролежни. Привезли также фрукты, овощи, сладости. Школьники пообщались с бойцами и поблагодарили их за подвиг.   https://t.me/vestikbr
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