Главная
Новости
Вести КБР
Вести КБР
Вести КБР Прямой эфир
Жангылыкъла
ХъыбарыщIэхэр
Утро
Россия 24
Радио
Радио России КБР
Радио России КБР Онлайн
Телепроекты
Программа
Программа Россия 1
Программа Радио России КБР
О компании
Контакты
home
Главная
>
Новости
>
Жители КБР осуждают нацизм и высказываются в поддержку решений президента страны Владимира Путина
Жители КБР осуждают нацизм и высказываются в поддержку решений президента страны Владимира Путина
23.03.2022
|
15:53
Жители Кабардино-Балкарии осуждают нацизм и продолжают высказываться в поддержку решений президента страны Владимира Путина и действий российской армии по демилитаризации и денацификации Украины.