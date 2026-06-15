Жители КБР оплачивают 87 % счетов за электроэнергию

Уровень оплаты за электроэнергию в Кабардино-Балкарии приблизился к отметке 87 процентов. Об этом сообщили в правительстве республики.
По итогам четырех месяцев 26-го объем платежей всех групп потребителей превысил 3,4 млрд рублей. Это на полмиллиарда больше прошлогодних показателей. Высокие результаты показывают учреждения, финансируемые из местного и республиканского бюджетов.
Непромышленные предприятия за потребленный ресурс рассчитались почти на 99 процентов, промышленные – на 96. Высокие платежи и у федеральных бюджетных организаций и сельхозпотребителей.
Жители республики оплатили услуги ресурсоснабжающей компанией на 95 процентов. Низким остается уровень платежей предприятий ЖКХ: за четыре месяца они рассчитались за потребленную электроэнергию только на четверть.
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